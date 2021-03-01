الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واساختتمت (جمعية بصر للجميع) اليوم, حملتها التطوعية لأطفال متلازمة داون في مركز إفادة للرعاية النهارية بمدينة الرياض.واستهدفت الحملة التي بدأت أمس واستمرت على مدار يومين، الأطفال المصابين بمتلازمة داون، حيث عُملت فحوصات مسحية للبصر وقياس حدة النظر وفحص العيوب الانكسارية وكذلك تقديم الاستشارات لذوي الأطفال ومنسوبي المركز.وأوضح رئيس جمعية بصر للجميع الدكتور وليد الغامدي أن المصابين بمتلازمة داون من أكثر الفئات المعرضة لمشكلات الإبصار لذلك جرى الحرص على تطبيق هذه الحملة التطوعية, مشدداً على ضرورة فحص الأطفال بشكل دوري ومستمر لاسيما أطفال متلازمة داون، للمساعدة على اكتشاف وعلاج العديد من أمراض العيون.الجدير بالذكر أن جمعية بصر للجميع أول جمعية أهلية لرعاية البصر ومكافحة العمى مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف فئات المجتمع.// انتهى//21:37ت م0240