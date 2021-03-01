نجران 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسدشَّن محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021 م تحت شعار "يد تبني ويد تحمي" ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة النقيب عبدالله عسيري.واطلع المحافظ على فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ودورها في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية .// انتهى //21:38ت م0241