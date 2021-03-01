تونس 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسأدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة على عدد من المدن في المملكة العربية السعودية من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة التي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وقالت الأمانة في بيان لها اليوم من مقرها في العاصمة التونسية: إنها تندد بهذه الأعمال الإرهابية الرعناء التي تستهدف الأعيان المدنية وتهدد أمن واستقرار المنطقة في تحد سافر واستهتار فاضح بالقانون الدولي وكل القيم والأعراف الدولية، وتشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحرفية عالية لكل الاعتداءات الإرهابية.وجددت الأمانة وفق البيان، مساندتها المطلقة للإجراءات المحقة والعادلة التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.// انتهى //21:55ت م0243