بريتوريا 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسأعلنت جنوب أفريقيا تخفيف القيود الصارمة المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، والانتقال من درجة التأهب الثالثة إلى الأولى، بعد تراجع هائل في أعداد الإصابات اليومية.وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنّ تخفيف القيود يبدأ ابتداءً من منتصف الليل، ويتيح استئناف غالبية الأنشطة الاقتصادية في البلاد، الساعية إلى إعادة بناء اقتصادها المتضرّر بشدّة جرّاء الجائحة، منوهاً أنه بات بإمكان البلاد أن تُخفّف بعضاً من القيود المفروضة على التنقّل والأنشطة الاقتصاديّة، مؤكّداً أنّ هذا الأمر سيتمّ بحذر.// انتهى //22:41ت م0251