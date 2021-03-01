واشنطن 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن حزمة جديدة بقيمة 125 مليون دولار، لمساعدة القوات الأوكرانية في الحفاظ على وحدة أراضيها وتأمين حدودها، وتحسين إمكانية التشغيل البيني مع الناتو.وقال البنتاغون في بيان اليوم: إن هذا الإجراء يؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بتوفير أسلحة لأوكرانيا لتحديث قطاعها الدفاعي بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الناتو.// انتهى //22:42ت م0252