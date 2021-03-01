الجزائر 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسقررت الجزائر اليوم تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي من الساعة العاشرة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً على 19 محافظة، من بينها العاصمة الجزائر لمدة 15 يوماً ابتداءً من يوم غد.وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري بمنع تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها، والاجتماعات العائلية عبر كامل مناطق البلاد، كما دعت مواطنيها بالتحلي بالحذر.// انتهى //23:08ت م0254