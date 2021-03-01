القاهرة 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واستعادل فريق الزمالك لكرة القدم سلباً مع مضيفه وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتاً، كما رفع وادي دجلة رصيده إلى ثماني نقاط فقط في المركز الأخير في الدوري.// انتهى //23:51ت م0258