الطائف 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسيقدم مركز لقاحات كورونا التابع لمستشفيات القوات المسلحة بالطائف خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وأسرهم، لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19" وفق التدابير والتنظيمات والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.ويتكون المركز من صالات استقبال وفرز بصري واستقبال للمستفيدين، حيث تحتوي كل قسم على منطقة فرز أولي ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل وبعد التطعيم، وعدد من العيادات المجهزة بأحدث المعدات الطبية، إضافةً إلى مختبر، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، وفق البروتوكولات المتبعة.ويعمل بالمركز كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة لمتابعة جميع المراجعين منذ لحظة وصولهم حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.// انتهى //00:23ت م0005