أنجامينا 18 رجب 1442 هـ الموافق 2 مارس 2021 م واسالتقى الرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل رئيس التشاد إدريس ديبي إتنو أمس بوزراء وقادة جيوش دول الساحل، في ختام اجتماعهم بالعاصمة التشادية أنجامينا.ويأتي اجتماع وزراء الدفاع بدول مجموعة الخمس في الساحل وشركائهم الفرنسيين في قوة برخان، بهدف اتخاذ القرارات الهامة في مجال التخطيط العملياتي واستخدام الوسائل الجوية للتصدي للتهديدات الأمنية، لاسيما في المنطقة المعروفة بمنطقة الحدود الثلاثة بين مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر.// انتهى //00:27ت م0006