الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسقدم الاتحاد السعودي للكاراتيه الحزام الأسود الفخري لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية عرفانًا وتقديرًا لسموه على دعمه للرياضة بشكل عام واتحاد الكاراتية بشكل خاص.وسلم الحزام الأسود؛ رئيس اتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص بمكتب سموه أمس الاثنين, الذي قدم الشكر والعرفان لسمو وزير الرياضة على دعمه واهتمامه للكاراتيه الذي أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات كان آخرها أول ميدالية ذهبية أولمبية عن طريق البطل محمد العسيري في أولمبياد الشباب الأخير الذي أقيم في الأرجنتين بجانب تحقيق العديد من الميداليات في دورات الألعاب الآسيوية الأولمبية، وكذلك تحقيق العديد من الميداليات في البطولات العالميه القارية والدولية والإقليمية.// انتهى //01:49ت م0013