ظهران الجنوب 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسدشَّن محافظ سراة عبيدة مسفر حامد الوادعي بمقر المحافظة أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021م تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة المقدم عبدالله القحطاني .واطلع المحافظ على فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، ودورها في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية، وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية, منوهاً بالمشاركات المفيدة للقطاعات الحكومية في الأيام العالمية، ودورها المهم في التركيز على المجتمعات والإنسان، وأهمية المشاركة في النشاطات والبرامج التثقيفية.// انتهى //01:49ت م0014