ينبع 18رجب 1442هـ الموافق 02مارس 2021م واسدشّن محافظ بدر خالد الضويان بمقر المحافظة أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢١ م، الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار ( يد تبني.. ويد تحمي)، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد طارق بن مبارك الشريف.واطلع محافظ بدر على عرض تقديمي عن خطة إدارة الدفاع المدني بالمحافظة لليوم العالمي، كما شاهد عرضاً مرئياً يحاكي شعار الفعالية التي سيتم من خلالها إيصال رسالة الدفاع المدني لليوم العالمي وتعزيز الوعي المجتمعي، وكذلك تم وضع لوحات توعوية في الأماكن العامة و التنسيق مع مكتب التعليم بمحافظة بدر بعرض مادة توعوية من خلال منصة التعليم, وسيتم إرسال رسائل توعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمسة أيام.//انتهى //08:31ت م0022