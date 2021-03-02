كانبيرا 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسأبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم، سعر الفائدة الرسمي عند مستوى تاريخي متدنٍ ليستقر عند 0.1%.وأوضح المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه مع مواجهة أستراليا لفترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال.// انتهى //08:51ت م0024