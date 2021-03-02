اقتصادي / "الاحتياط الفيدرالي الأسترالي" يبقي سعر الفائدة الرسمي عند مستوى 0.1%
الثلاثاء 1442/7/18 هـ الموافق 2021/03/02 م واس
كانبيرا 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس
أبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم، سعر الفائدة الرسمي عند مستوى تاريخي متدنٍ ليستقر عند 0.1%.
وأوضح المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه مع مواجهة أستراليا لفترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال.
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