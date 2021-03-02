بيروت 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتهاوي القوة الشرائية لدى المواطنين في ظل الغياب شبه التام للحركة التجارية في الأسواق رغم رفع الإغلاق العام للحد من جائحة كورونا.وواصلت صحف بيروت تتبعها لتصاعد المواقف السياسية في ضوء إصرار البطريرك الماروني بشارة الراعي على المطالبة بمؤتمر دولي للبنان برعاية الأمم المتحدة.وأخبرت عن الاحتجاجات التي جابت شوارع أرمينيا الغارقة في أزمة سياسية.وتطرقت صحف لبنان إلى الحكم بسجن رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي على خلفية اتهام بالرشوة.// انتهى //09:42ت م0031