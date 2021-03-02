حائل 18 رجب 1442هـ الموافق 2 مارس 2021م واسينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الـ 19 للموسم الحالي وذلك على جوائز مقدمة من أعضاء مجلس إدارة الميدان وهي أربع سيارات.وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط مسافتهم جميعا 1600م الشوط الأول خصص للدرجة لم تربح والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م, بينما خصص الشوط الثالث لفئة مفتوح مواليد 2017م, فيما خصص الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة والشوط الخامس للدرجة مبتدئة .// انتهــى //10:18ت م0033