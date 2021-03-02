القاهرة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم رسائل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في افتتاح منتدى أسوان الذي يعد منصة أفريقية للسلام والتنمية وتأكيده على أن سهام الإرهاب لا تزال تحاول تقويض استقرار الدول وأن ذلك يتطلب تعاونًا من الجميع لمواجهته.ونشرت وسائل الإعلام قرار الرئيس المصري بشأن تأجيل قانون الشهر العقاري لمدة عامين لإجراء حوار مجتمعي حوله.واهتمت صحف القاهرة بما أعُلن عنه في مؤتمر الدول المانحين لليمن من تعهدات مالية بلغت 1.7 مليار دولار، وتهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمواجهة إيران وضربها في كل مكان بعد اتهامه لها بتفجير سفينة شحن إسرائيلية.وتناولت صحف الثلاثاء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا والتي تخطت 114 مليون إصابة فيما تجاوزت أعداد الوفيات 2.5 مليون وفاة، مشيرةً إلى الجهود الدولية الرامية لتطعيم مواطني الدول والإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشاره.وأشارت صحف مصر إلى عقد المندوبين الدائمين بالجامعة العربية اجتماعًا لهم للتحضير لعقد الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب غدًا بمقر الجامعة بالقاهرة، مشيرة إلى أن معظم بنود الاجتماع تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة العربية والعمل على تعزيز التعاون المشترك.// انتهى //10:23ت م0034