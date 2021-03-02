إسلام آباد 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات الرئيس الباكستاني عارف علوي الذي أكد بأن رغبة باكستان في إرساء السلام بالمنطقة ليست ضعفاً منها بل إنها قادرة على ردع أي عدوان يستهدف سيادة أراضيها وسلامتها الوطنية.وأخبرت عن استعراض رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الوضع الأمني وعملية السلام الأفغانية مع السفير البريطاني لدى باكستان.وتابعت صحف إسلام آباد التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة وأثرها على عملية السلام الأفغانية بعد تغير الإدارة الأمريكية.وأشارت إلى ترحيب الأمم المتحدة ودول عدة بإعلان الجيش الهندي والباكستاني اتفاقهما على وقف إطلاق النار وخفض التوتر العسكري بإقليم كشمير.وعرجت صحف الثلاثاء على رغبة باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة.وأخبرت عن نجاح الأمن الباكستاني في إحباط عملية إرهابية كبيرة في إقليم السند، والقضاء على عنصرين إرهابيين.وتناقلت أنباء مقتل ثلاثين مسلحاً من عناصر حركة طالبان خلال عملية أمنية شنتها القوات الأفغانية بإقليم كابيسا الكائن وسط البلاد.ونشرت صحف باكستان أنباء تحطم طائرة تابعة لهيئة الأرصاد الجوية الصينية كانت تُحلق فوق منطقة سكنية شرق الصين.// انتهى //10:29ت م0036