الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسنظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنصة مدد أمس، ورشة عمل للتعريف ببرنامج "توثيق العقود من خلال منصة مدد".وناقشت الورشة عدد من التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت فيما يختص بتوثيق العقود عبر المنصة وآلية رفعها وإجراءات وضع العمالة وكيفية معالجة اختلاف البيانات وطريقة التعامل مع الاشتراطات الإضافية في العقد وعملية تطابق الرواتب مع برنامج الأجور، إضافة إلى عدد من القضايا الفنية الأخرى.وأكد وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سطام الحربي، أن عقد الورشة يأتي في إطار التشاركية مع غرفة الرياض بغرض تعريف أصحاب العمل ببرنامج توثيق العقود وكيفية الاستفادة مما يوفره من معلومات والأهداف المرجوة منه، منوهاً بتجاوب الكثير من المنشآت مع البرنامج، مشيراً إلى أن عدد العقود التي تم توثيقها عبر المنصة بلغ أكثر من (500) ألف عقد، وذلك منذ إطلاق المنصة في أكتوبر الماضي.وقال الحربي: "إن هذه الخدمة تُعد إحدى مبادرات الوزارة المهمة حيث أنها تهدف إلى رفع تنافسية سوق العمل وجعله جاذبا من خلال تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل إضافة إلى الإسهام في إنفاذ سياسة توطين الوظائف والحد من عمل العمالة الوافدة لدي الغير أو حسابهم الخاص".من جانبه، أكد رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على عدد من التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت فيما يختص بتوثيق العقود عبر منصة مدد، إضافة إلى التعريف بآلية التسجيل في المنصة، مؤكداً أن تنظيمها يأتي امتدادا لدور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعريف قطاع أصحاب الأعمال بما تطلقه من مبادرات لزيادة تنافسية سوق العمل.واستعرض عدد من التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في بعض الجوانب المتعلقة بإجراءات توثيق العقد عبر المنصة.// انتهى //10:55ت م0039