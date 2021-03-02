حائل 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسافتتح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهيد الفهيد اليوم معرض " بصمة تقنية " المقام بالكلية التقنية للبنات بحائل, بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل المهندس مشعل التميمي وعميدة الكلية التقنية للبنات موضي الورافي وقيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة .يهدف المعرض إلى دعم وتحفيز المتدربات وتهيئتهن إلى سوق العمل السعودي على مخرجات التدريب من أعمال المتدربات بالكلية في تخصص التصميم وإنتاج الملابس وكذلك تخصص التجميل والتزيين النسائي .من جهة أخرى وقف معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال زيارته التفقدية إلى منطقة حائل على سير العمل في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والمنشآت التدريبية التابعة لها.كما تفقد معالي المحافظ مجموعة من المشروعات الريادية في المنطقة المستفيدة من برامج معهد ريادة الأعمال الوطني ، حيث التقى خلالها برواد ورائدات الأعمال الذين قدموا نبذة عن مشاريعهم ، مشيداً معاليه في ختام الجولة بما حققه رواد ورائدات الأعمال من نجاحات متميزة , متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.// انتهى //11:50ت م0054