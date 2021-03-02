المدينة المنورة 18 رجب 1442هـ الموافق 02 مارس 2021م واسأقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السلامة أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان "أعمال السلامة في المسجد النبوي", وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يقام هذا العام تحت شعار "يدٌ تبني .. ويدٌ تحمي".واستهدف البرنامج الذي تم بثّه عبر الاتصال المرئي - عن بعد - طلاب معهد المسجد النبوي, بهدف شرح أنظمة وأدوات الإنذار والإطفاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , إضافة إلى إبراز الجهود المقدمة فيما يخص أعمال السلامة.// انتهى //12:02ت م0057