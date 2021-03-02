جيزان 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واساجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف اليوم ، مع الفريق الاستشاري للمؤسسة العامة للري المكلف بعمل الدراسات والتصاميم لمشروع قنوات الري بسد وادي جازان برئاسة رئيس وحدة المشاريع المهندس عماد بن إبراهيم الخوفي واستشاريي المشروع.وجرى خلال الاجتماع استعراض خطط وآليات تنفيذ المشروع ونطاق عمله، وأنواع مصادر المياه وطرق الري التي سيتم إدارتها إلكترونيًا وفق جدولة محددة لجميع المزارع التي تقع في نطاق المشروع بما يضمن كفاءة التوزيع وتجنب التأثيرات على التربة والمحاصيل ونقاط التوزيع.// انتهى //12:07ت م0058