رام الله 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا و808 حالات شفاء في جميع المحافظات الفلسطينية.وأشارت الصحف إلى إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.وسلطت الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، حيث قامت بهدم منزل في القدس المحتلة، وأجبرت ثلاثة فلسطينيين مقدسيين على هدم منزل ومنشأتين تجاريتين، واعتقلت آخرون من محافظات الضفة، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى.واهتمت بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني لبرلمانات العالم واتحاداتها الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي للبناء على رسالة البرلمانيين الأوروبيين للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مشروع الضم الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الذي رصد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستغل المناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، حيث نفذت عصابات المستوطنين أمس حملة اعتداءات واسعة في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة وفي باب العامود ومستوطنة التلة في القدس.// انتهى //12:11ت م0060