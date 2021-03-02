كابول 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسأعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية، عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية الذي تضمن رفضاً لما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به.ورحّبت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمحاكمة مرتكبي جريمة مقتل جمال خاشقجي - رحمه الله -، على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة لتقديم مرتكبي الجريمة للقانون وتحقيق العدالة بهذا الخصوص، وقالت: "إننا نقدر ونثمن تلك الجهود وندعمها".وأكدت أن دور المملكة مهم للغاية في مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان.// انتهى //12:12ت م0061