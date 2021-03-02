مسقط 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 142169 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1580 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 132945 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94% .وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 19 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 198 والمنومين في العناية المركزة 70 حالة .// انتهى //12:23ت م0062