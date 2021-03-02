نابلس - رام الله 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ستة فلسطينيين من محافظتي رام الله ونابلس.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مدينة البيرة، ورام الله، وبلدة بيرزيت، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.من جهة أخرى اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية محافظة نابلس، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من المحافظة في قرية تل جنوب غربي نابلس وحي رفيديا وبلاطة البلد، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.من جهة أخرى، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة منازل في مسافر يطا، جنوب الخليل.//انتهى //12:37ت م0067