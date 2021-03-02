جدة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسرفعت أمانة محافظة جدة خلال شهر فبراير الماضي 383 سيارة مهملة وتالفة تسببت في تشويه المظهر العام، وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري, استمرار الجهود الرقابية لرصد السيارات المهملة والتالفة بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة, حفاظا على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.// انتهى //13:27ت م0090