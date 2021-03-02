الجزائر 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على تأكيد قائد أركان الجزائري الفريق السعيد شنڨريحة، أن أمن الجزائر وتدعيم ركائز استقراره وصيانته سبب وجود الجيش الوطني الشعبي، مضيفًا أنّ الغاية الأسمى أن تظل الجزائر آمنة ومصانة.وتناقلت إعلان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يومًا إضافية على مستوى 19 محافظة بداية من اليوم، في إطار التدابير المتعلقة بتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.وأشارت صحف الثلاثاء إلى تسجيل الجزائر أمس 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأربع وفيات و136 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 113255 حالة، والوفيات إلى 2987 ، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 78234 حالة.وتطرقت إلى إعلان المغرب قطع علاقاته مع ألمانيا مع وقف جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في العاصمة الرباط والمنظمات الألمانية المانحة، وإصدار القضاء الفرنسي أمس حكمه بالسجن ثلاث سنوات بينها سنة نافدة على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على خلفية تهم فساد واستغلال نفوذ// انتهى //13:39ت م0093