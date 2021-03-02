الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة أحمد جاويد مجددي.وفي بداية الاستقبال رحب معالي رئيس مجلس الشورى بالسفير الأفغاني في زيارته للمجلس، متمنيًا العمل والتعاون المشترك بما يحقق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الصعد، لاسيما على صعيد التعاون والعلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني.وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز أعمال لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.من جهته نقل السفير الأفغاني لدى المملكة أحمد جاويد مجددي تحيات رئيسي مجلس النواب، ومجلس الشورى بالجمهورية الأفغانية إلى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مؤكداً أهمية التعاون بين جمهورية أفغانستان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وتفعيل العلاقات البرلمانية ودورها في تحقيق تقارب أكبر وإسهام أوسع في تنمية العلاقات الثنائية.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما تعزيز التواصل والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى في افغانستان.// انتهى //13:42ت م0094