الدمام 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1169 جولة رقابية و45 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 13 منشأة تجارية، وتحرير 26 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 27 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الفرق الرقابية في تشديد الرقابة اليومية على المنشآت التجارية والأسواق في جميع مدن ومحافظات المنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية حفاظاً على سلامة الجميع، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).// انتهى //13:48ت م0095