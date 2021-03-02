المدينة المنورة 18 رجب 1442هـ الموافق 02 مارس 2021م واسنفّذت إدارة توجيه وإرشاد الطالبات بتعليم المدينة المنورة عبر الاتصال المرئي اليوم, البرنامج التدريبي "مستقبل الطالبة التعليمي والمهني", بحضور 250 من مرشدات الطالبات في المدارس.وهدفت الورشة إلى المساعدة في توجيه وإرشاد طالبات الثانوية العامة, وطالبي العمل لبيئة العمل الملائمة والمناسبة لهن, بما يتوافق مع ميولهن الشخصية واستعداداتهن العقلية, والمساهمة بشمل فعّال في عدم هدر الطاقات البشرية والمادية في وطننا الغالي, إضافة إلى إطلاع الطالبات على سوق العمل ومعرفة أهم المسارات التعليمية والمهنية المتاحة أمامهم بعد التخرّج من المرحلة الثانوية, والتوعية بأهم معوقات اتخاذ القرارات المرتبطة بمسيرتهن التعليمية والعملية.// انتهى //13:53ت م0097