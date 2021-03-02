عمّان 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسأدانت الحكومة الأردنية، إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًا سقط في إحدى قرى جازان، وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، اليوم، إدانة الأردن واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة، مشيراً إلى وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //13:53ت م0098