جده18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسنفذت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها , أمس , 4499 جولة رقابية رصدت خلالها 255 مخالفة وأغلقت 187 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.وأوضحت الأمانة أن إغلاق تلك المنشآت المخالفة جاء خلال الحملات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, مثمنة في الوقت نفسه الدور الإيجابي لمرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عمن يخالفها عبر الاتصال بالرقم 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.// انتهى //14:01ت م0100