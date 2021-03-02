عام / سمو أمير نجران يستقبل مدير شرطة المنطقة
الثلاثاء 1442/7/18 هـ الموافق 2021/03/02 م واس
نجران 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم ، مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد أبو ذيبه .
وثمَّن سموه الجهود التي تقوم بها شرطة المنطقة في تقديم خدماتها الأمنية للمواطن والمقيم.
وقال " إننا نفخر بما يقدم من خدمات في مختلف الجوانب ، إضافةً إلى الحرص والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت وأماكن العمل أو الأماكن العامة " .
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