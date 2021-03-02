نجران 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم ، مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد أبو ذيبه .وثمَّن سموه الجهود التي تقوم بها شرطة المنطقة في تقديم خدماتها الأمنية للمواطن والمقيم.وقال " إننا نفخر بما يقدم من خدمات في مختلف الجوانب ، إضافةً إلى الحرص والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت وأماكن العمل أو الأماكن العامة " .// انتهى //14:03ت م0102