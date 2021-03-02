إسلام آباد 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و42 وفاة، وشفاء 1053 حالة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 582528 حالة، منها 22184 حالة نشطة.وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 582.528 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.938 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 547.406 حالات.// انتهى //14:06ت م0103