عام / نمو عدد براءات الاختراعات الدولية رغم تحديات جائحة كوفيد 19
الثلاثاء 1442/7/18 هـ الموافق 2021/03/02 م واس
جنيف 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس
أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو عن نمو نسبته 4 % في عدد طلبات براءات الاختراعات الدولية خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كوفيد 19 .
وأوضحت أن عدد طلبات براءات الاختراعات بلغ رقم قياسي وهو 276 ألف طلب، على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3،5% ، وأن الصين والولايات المتحدة الأمريكية سجلت على التوالي أكبر عدد من إيداعات البراءات ، تليها اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا .
وأكدت المنظمة أنه إلى جانب البلدان العشرة الأولى ، شهدت بلدان أخرى نموا قويا في براءات الاختراعات، وفِي مقدمتها المملكة العربية السعودية، حيث قدمت 956 طلبا بنمو 73% .
وبينت أن الاتجاهات طويلة المدى تشير إلى عولمة الابتكار ، إذ تستأثر آسيا حاليا بنسبة 53،7% من إجمالي أنشطة الإيداع بموجب معاهدة البراءات ، مقارنة بنسبة 35،7% قبل 10 سنوات .
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