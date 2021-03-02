المنامة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,470.26 بانخفاض قدره 2.08 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 635.12 بارتفاع قدره 0.79 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليوناً و813 ألفاً و822 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 518 ألفاً و24 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.// انتهى //15:12ت م0135