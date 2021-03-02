الدمام 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسوقّعت أمانة المنطقة الشرقية ، عقد مشروع استثماري لإنشاء مرسى قوارب ونادي بحري بكورنيش الدمام، مع إحدى الشركات الوطنية، ضمن إستراتيجيتها الاستثمارية لتحقيق برامج جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الأنشطة البحرية في المنطقة الشرقية، وإبراز مقوماتها على الخارطة السياحية والترفيهية، وتعزيز الأنشطة والبرامج السياحية والاستثمار في البنية التحتية في منطقة الكورنيش وتطويرها كوجهة بحرية سياحية راقية وترفيهية متنوعة .// انتهى //15:13ت م0136