أبهـا 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير في الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام، تحت شعار" يد تبني ويد تحمي" من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية ودورات السلامة المهنية التي نفذتها " عن بعد" في الإدارات والأقسام والمكاتب ومدارس المنطقة.وأكد مدير تعليم المنطقة سعد الجوني أن المشاركة في الفعاليات، تهدف إلى رفع التوعية وتعزيز الأمن والسلامة داخل المدارس، وتوفير أقصى درجات السلامة لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المدارس، فضلاً عن إبراز الجهود المبذولة في التدريب على خطط الإخلاء والتعامل مع الأزمات، والتعاطي مع وسائل السلامة بشكل أمثل .// انتهى //15:14ت م0137