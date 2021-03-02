الكويت 18 رجب 1442 هـ الموافق02 مارس 2021 م واسالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم, مع عدد من السفراء المعتمدين لدى الكويت كل على حدة وبحث معهم تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الكويت وبلدانهم.وأوضح بيان صحفي لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي, أنه تم خلال اللقاءات مع السفير العراقي المنهل الصافي، والسفير السنغالي عبدالأحد إمباكي، والسفير الإسباني ميغيل أغيلار، والسفير الياباني ماساتو تاكاأوكا, مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:19ت م0139