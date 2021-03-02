عام / سمو أمير منطقة حائل يستقبل محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني
الثلاثاء 1442/7/18 هـ الموافق 2021/03/02 م واس
حائل 18 رجب 1442هـ الموافق 2 مارس 2021م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد .
ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لبرامج التدريب التقني والمهني ، مشيداً بما تنفذه المؤسسة من برامج للشباب والفتيات لتهيئتهم لسوق العمل .
واستعرض الدكتور الفهيد جانباً من البرامج والخطط التي تنفذها المؤسسة في المنطقة، مثمنا لسمو أمير حائل وسمو نائبه , ما يجده القائمون على مرافق المؤسسة من دعم ومؤازرة لتحقيق توجيهات القيادة في كل ما يخدم الشباب ويفتح لهم مجالات عمل أوسع مستقبلاً .
حضر الاستقبال مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي.
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15:20ت م
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