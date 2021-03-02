حائل 18 رجب 1442هـ الموافق 2 مارس 2021م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد .ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لبرامج التدريب التقني والمهني ، مشيداً بما تنفذه المؤسسة من برامج للشباب والفتيات لتهيئتهم لسوق العمل .واستعرض الدكتور الفهيد جانباً من البرامج والخطط التي تنفذها المؤسسة في المنطقة، مثمنا لسمو أمير حائل وسمو نائبه , ما يجده القائمون على مرافق المؤسسة من دعم ومؤازرة لتحقيق توجيهات القيادة في كل ما يخدم الشباب ويفتح لهم مجالات عمل أوسع مستقبلاً .حضر الاستقبال مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي.// انتهى //15:20ت م0140