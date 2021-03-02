الباحة 18 رجب 1442هـ الموافق 02 مارس 2020م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -عبر الاتصال المرئي-، عدداً من مبادرات مجموعة STC الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي داخل المملكة وتمكين مختلف القطاعات رقمياً، مع ما يسهم في مجال الاستدامة، بحضور مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة المهندس عبدالله المرطان.وأشاد سموه بهذه المبادرات والخدمات التي تلبي حاجة المجتمع وتحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.وتضمن التدشين 5 مبادرات متنوعة شملت مبادرة "برنامج جود الإسكان من STC، ومباركة تسليم الوحدة السكنية لأحد المواطنين المستفيدين، وحصول مستفيد على جهاز راوتر مع خدمة شريحة انترنت مفتوح لمدة عام كامل"، ومبادرة "تدشين خدمة WIFI المجانية في خمس مواقع تشمل (مستشفى القرى العام ، مستشفى المخواة العام ، كلية البنات ببهر ، كلية البنات في شهبة ، وكلية التقنية للبنين)", ومبادرة "تقديم 2000 شريحة بيانات (مجانية) للمستفيدين من برنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن مبادرة العطاء الرقمي لتمكين الفئات الأقل دخولاً إلى شبكة الإنترنت والمنصات التعليمية من استخدام الشبكة"، ومبادرة "رقمنة البرقيات والتعاميم بين إمارة منطقة الباحة ومجموعة STC التي تهدف إلى تحقيق ركيزة الاستدامة البيئية بالتقليل من استخدام الورق وسرعة إيصال البرقيات وتقليل التكاليف التشغيلية", كذلك "مبادرة اتفاقية الرعاية لمهرجانات صيف 2021 تشمل (مهرجان صيف الباحة ، مهرجان العسل ، مهرجان الرمان)".وأعلن الأمير حسام بن سعود في ختام الحفل قرب البدء في مشروع معالجة الاتصالات بالمنطقة المحيطة بسد الجنابين، مؤكداً اهتمامه وحرصه ومتابعته لجميع المواقع سواء السكنية أو السياحية التي تستدعي التنسيق الفعلي مع جميع مقدمي الخدمات بالمجالات كافة.// انتهى //15:20ت م0141