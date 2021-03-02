عام / سمو الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماعاً لمناقشة مشروع تحديث تصميم مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم
الثلاثاء 1442/7/18 هـ الموافق 2021/03/02 م واس
بريدة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس
ناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم -خلال الاجتماع الذي رأسه سموه في الإمارة اليوم , آخر ما توصلت إليه الهيئة العامة للطيران المدني عن مشروع تحديث تصميم مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، مع مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمشاريع المهندس خالد الرميح ، والفريق المشكّل من قبل الهيئة لذلك .
وأشاد سموه بجهود واهتمام الهيئة العامة للطيران المدني بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم وبدعم معالي وزير النقل ، كونه يُعد أحد المطارات الدولية التي تملك حركة متزايدة للمسافرين في هذا الوطن الغالي.
وقال : إن الطموحات كبيرة لدينا من خلال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المطار ليكون مشروعاً تنموياً يحكي نقلة نوعية تليق بالوطن والمنطقة ، وفق أحدث التصاميم التي تحقق أفضل متطلبات التشغيل وتتواكب مع التقنية المتطورة للمطارات الدولية .
من جانبه استعرض المهندس الرميح خلال الاجتماع تفاصيل مشروع تطوير وتحديث مطار الأمير نايف بالقصيم الذي يهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والارتقاء بالجانب الخدماتي للمطار عن طريق رفع الطاقة الاستيعابية ، وتهيئة مرافق المطار بما يتوافق مع مستهدفات الخدمة الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران 2030 ، لافتاً الانتباه إلى أن مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يُعد من المطارات الحيوية الذي وصل عدد المسافرين منه لأعلى مستوى في عام 2019م حيث وصل العدد إلى 1700000 مسافر .
حضر الاجتماع وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي.
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15:25ت م
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