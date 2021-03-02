بريدة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم -خلال الاجتماع الذي رأسه سموه في الإمارة اليوم , آخر ما توصلت إليه الهيئة العامة للطيران المدني عن مشروع تحديث تصميم مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، مع مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمشاريع المهندس خالد الرميح ، والفريق المشكّل من قبل الهيئة لذلك .وأشاد سموه بجهود واهتمام الهيئة العامة للطيران المدني بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم وبدعم معالي وزير النقل ، كونه يُعد أحد المطارات الدولية التي تملك حركة متزايدة للمسافرين في هذا الوطن الغالي.وقال : إن الطموحات كبيرة لدينا من خلال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المطار ليكون مشروعاً تنموياً يحكي نقلة نوعية تليق بالوطن والمنطقة ، وفق أحدث التصاميم التي تحقق أفضل متطلبات التشغيل وتتواكب مع التقنية المتطورة للمطارات الدولية .من جانبه استعرض المهندس الرميح خلال الاجتماع تفاصيل مشروع تطوير وتحديث مطار الأمير نايف بالقصيم الذي يهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والارتقاء بالجانب الخدماتي للمطار عن طريق رفع الطاقة الاستيعابية ، وتهيئة مرافق المطار بما يتوافق مع مستهدفات الخدمة الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران 2030 ، لافتاً الانتباه إلى أن مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يُعد من المطارات الحيوية الذي وصل عدد المسافرين منه لأعلى مستوى في عام 2019م حيث وصل العدد إلى 1700000 مسافر .حضر الاجتماع وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي.// انتهى //15:25ت م0142