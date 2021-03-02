الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسوقع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بلغاريا، التي مثلها معالي وزير النقل البلغاري روسين جليازكوف، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، وذلك بمقر وزارة النقل في الرياض.وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود التنظيمية المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق في مجال النقل الجوي بالإضافة إلى السلامة الجوية وأمن الطيران، وجدولاً للطرق التي سيتم تشغيلها، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى رفع مستوى العمل المشترك في مجال الأستثمار.// انتهى //15:32ت م0143