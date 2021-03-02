الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسسلطت "اثنينية الحوار" التي أقامها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني (عن بعد) يوم الاثنين بعنوان "اعقلها وتوكل " الضوء على أهمية اللقاحات الوقائية من فيروس كوفيد 19.واستضاف اللقاء وكيل الوزارة المساعد للرعاية الأولية، والمشرف العام على مشروع اللقاحات في وزارة الصحة الدكتور خالد العبد الكريم، متحدثاً عن جهود المملكة في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها، لأجل السيطرة على انتشارها .وأكد العبدالكريم موثوقية اللقاحات كونها تمر عبر هيئة الدواء والغذاء ويعمل عليها علماء للتحقق من سلامة ومأمونية اللقاح، لافتا النظر إلى أن اللقاحات المتوفرة في المملكة من اللقاحات الآمنة، والمملكة من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح وبدأته بشكل علاجي وليس كتجارب .وقال: " إن وزارة الصحة وضعت خططا مدروسة وعلمية لتطعيم الفئات الأكثر خطورة، مثل كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة أو زيادة الوزن، كونهم الأكثر عرضة للمضاعفات، والتطعيم يحميهم بنسبة كبيرة ويخفف من حدة المرض بشكل أكبر "، مؤكدا أن اللقاح يحمي من الإصابة ويوجد نسبة من الأشخاص قد يصابون ولو أصيبوا تكون إصابتهم خفيفة .وأضاف أن اللقاحات المتوفرة تمنح المناعة ضد سلالات كوفيد 19 المتحور، مشددا على دعوة الأبناء لآبائهم من كبار السن لأخذ اللقاح .// انتهى //15:33ت م0144