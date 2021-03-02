جدة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة , فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يُعقد هذا العام تحت شعار (يدٌ تبني ويدٌ تحمي) ، بحضور مديرالدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله القرشي.وقال سموه : " شكراً رجال الدفاع المدني، وفقكم الله وسدد خطاكم".بعد ذلك كرّم سموه عدداً من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.إلى ذلك أطلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة معرضًا افتراضيًا يسلط الضوء على المخاطر المُحتملة، وطرق الوقاية والحماية منها، والتعريف بالخدمات الإلكترونية لأعمال الدفاع المدني، كما يحوي المعرض ركناً عن سلامة الحاج والمعتمر خلال رحلتهم الإيمانية، يتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار" كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" .// انتهى //15:34ت م0146