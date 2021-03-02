الطائف 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واستواصل مراكز لقاحات كورونا بمحافظة الطائف استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح "كوفيد - 19"، من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية، وإجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.وأوضحت صحة الطائف أن الأولوية ‏للحصول على اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.فيما نوه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة "كورونا"، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.// انتهى //16:42ت م0172