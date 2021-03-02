الرياض 18رجب 1442 الموافق 2 مارس 2021 وايتنفذ إدارة تعليم منطقة الرياض يوم غد الأربعاء , "مبادرة الإرشاد المهني عن بعد " بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ضمن مبدأ التشاركية لترسيخ مفهوم الإرشاد المهني وأساليبه لخدمة الوطن والمجتمع وأفراده بما يتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م والتي تنص في برامجها وأهدافها على تعزيز وتنمية القدرات البشرية لتأهيل مخرجات ذات قدرات تنافسية تسهم في بناءً وطنها ودعم مسيرة التنمية فيه.وأكد مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي أن المبادرة تلتقي مع برامج التوجيه والإرشاد التعليمي والمهني بإدارة التوجيه والإرشاد لكون طلاب وطالبات المرحلة الثانوية أحد أهم الفئات المستهدفة في الإرشاد المهني عن بعد.ودعا جميع المدارس الثانوية الحكومية والأهلية لحث الطلاب والطالبات على أهمية الاستفادة من المبادرة والدخول والتسجيل على الرابط التالي:https://subol.sa/ .//انتهى//16:44ت م0174