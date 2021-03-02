الدمام 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واساختتمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية أمس، البرامج الرئيسة للمشروع الوطني الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها للعام الحالي في المرحلة الثالثة 13.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن المشروع حقق خلال 3 أشهر من تنفيذه نتائج إيجابية بمشاركة فعالة لـ 6 جهات حكومية منها أمانة المنطقة الشرقية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي والهيئة العامة للأرصاد وحماية والهلال الأحمر، لافتاً إلى الدور الكبير لمكاتب التعليم في المنطقة الشرقية التي شاركت بالفعاليات والندوات والأعمال البيئية المباشرة.وأشار إلى أن المشروع الكشفي تضمن رفع 8 أطنان من المخلفات و3 أطنان أخرى مخلفات ورقية ونحو 3 أطنان من المخلفات البلاستيكية والمساهمة في إعادة التدوير تلك المخلفات، مبيناً أن الإدارة العامة للتعليم نفذت العديد من الندوات والمحاضرات الموجههة للطلاب والطالبات لغرس ثقافة الحفاظ على البيئة وحمايتها.// انتهى //16:44ت م0175