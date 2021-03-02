جيزان 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسدشنت جامعة جازان وحدة لقاحات كورونا المتنقلة بمقر مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية اليوم، بحضور وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق والرئيس التنفيذي للمدينة المهندس عبد الهادي الجهني.وأوضح الدكتور إسحاق أنه انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع فقد تم الانتقال إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من خلال العيادات الطبية المتنقلة والمجهزة بأحدث الوسائل التقنية المتقدمة في خطوة تؤكد حرص الجامعة على خدمة مجتمعها.من جانبه أشار الجهني إلى أن جامعة جازان تمتلك منظومة صحية متطورة مكّنتها من أداء مهامها في إعطاء اللقاحات لمنسوبيها وللمجتمع وسط تنظيمات عالية الدقة.فيما أوضح المشرف على المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أنه سيتم استكمال جميع الإجراءات التسجيلية من خلال منصة "محصن" في الموقع نفسه، إضافة إلى تسجيل المستفيدين في المنصات الخاصة بوزارة الصحة لاستكمال إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح.يذكر أن مركز لقاحات كورونا "كوفيد-19" بجامعة جازان يواصل استقبال المسجلين من خلال منصة الجامعة "محصن" وتطبيق صحتي، وسط تنظيمات وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهم.// انتهى //17:09ت م0178