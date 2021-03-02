الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسانطلقت في الدمام اليوم , بطولة دوري المنطقة الشرقية للريشة الطائرة لجميع الفئات "البراعم , والناشئين , والشباب , والفريق الأول" التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة ويشارك فيها 9 أندية هي: النور ، والفتح ، والابتسام، والاتفاق ، والطرف، والعدالة، والثقبة ، والعمران ، والقارة.وتقام المنافسات على صالة نادي الاتفاق على مدار 4 أيام، إذ تضم البطولة منافسات الفرق من مختلف الفئات، حيث ستُلعب الأدوار التمهيدية بطريقة الدوري من دور واحد، بينما ستُلعب الأدوار النهائية وفقاً لنظام خروج المغلوب, إذ تعدّ هذه البطولة من أهم البطولات التأهيلية لدوري الدرجة الأولى التي يقيمها الاتحاد بالتعاون مع الأندية لنشر اللعبة واستقطاب المواهب وتطويرها كونها تستهدف ممارسي اللعبة من جميع الفئات.// انتهى //18:12ت م0194